Rosjanie tracą nowoczesny sprzęt. Zestaw S-400 i czołg T-90M trafione

"Siły obrony zemściły się na okupantach za ostrzał Kramatorska. Przy pomocy HIMARS-a żołnierze zniszczyli cenny rosyjski zestaw rakietowy S-400 Triumf, rozlokowany pod Debalcewem. Według danych Centrum Komunikacji Strategicznych był to właśnie ten kompleks S-400, z którego wystrzelono rakietę na pizzerię w Kramatorsku" - głosi oświadczenie.

Komunikat opublikowało na Telegramie Dowództwo Operacyjne Północ armii ukraińskiej.S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. 27 czerwca br. użyto go do ataku na Kramatorsk - pocisk uderzył w popularną pizzerię w centrum miasta. Jedną z zabitych była znana ukraińska pisarka Wiktoria Amelina, wśród ofiar było też troje dzieci. Rannych zostało około 60 osób.

Dron zniszczył najnowocześniejszy rosyjski czołg

Naczelny dowódca wojsk lądowych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski poinformował na Telegramie, że oddziały ukraińskie za pomocą dronów zniszczyły dwa czołgi rosyjskie - T-80 i nowoczesny T-90M Proryw.

Jak przekazał, dokonano go przy użyciu drona-kamikadze z kamerą (FPV). Informację o zniszczeniu T-90M podała też Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na serwisie Telegram. T-90M to najbardziej zaawansowany czołg rosyjski, wart - według mediów ukraińskich - około 3 mln USD. Z opublikowanego w sobotę ukraińskiego raportu dotyczącego strat rosyjskich wynika, że armia Putina podczas inwazji straciła 4 102 czołgi.