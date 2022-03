Szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin poinformował w niedzielę, że rosyjskie wojska weszły na teren ukraińskich elektrowni atomowych w Czarnobylu i Zaporożu. Pracujący tam personel jest terroryzowany przez siły Kremla.

"I na czarnobylskiej, i na zaporoskiej elektrowni atomowej przebywają obecnie rosyjscy najeźdźcy. Zajęli te dwa obiekty" - powiedział Suspilnemu szef ukraińskiego koncernu obejmującego elektrownie jądrowe na Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie terroryzują personel elektrowni atomowych

Jak dodał, okupanci mają na terenie zaporoskiej elektrowni 500 żołnierzy. "Do czarnobylskiej elektrowni według naszych informacji przybyło jeszcze tysiąc. Nie pójdą stamtąd. Bezpośrednio mówią o tym naszemu personelowi: Róbcie to, co wam mówimy. W innym przypadku pociągniemy was do grobów" - przekazał Kotin.

"Tym terroryzują nasz personel. Całe kierownictwo elektrowni działa pod kierunkiem rosyjskiego dowódcy, który wydaje im rozkazy" - powiedział szef Enerhoatomu

Rosyjska agresja na Ukrainę. Na elektrownie spadły bomby

W piątek, strażacy walczyli z ogniem, który wybuchł w elektrowni atomowej w Zaporożu po rosyjskim ataku bombowym. Rosjanie ostrzeliwali elektrownię z czołgów i z powietrza. Podczas ataku dwaj członkowie personelu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zostali ranni. Na szczęście żaden z reaktorów nie został uszkodzony.

Po rosyjskim ostrzale minister energetyki Herman Hałuszczenko domagał się interwencji NATO. "Domagamy się nie tylko profesjonalnej oceny tego zdarzenia, ale także prawdziwej interwencji NATO i krajów, które posiadają broń jądrową" - napisał w piątek rano Hałuszczenko na Facebooku.

Brytyjski premier, Boris Johnson stwierdził, że walki wokół elektrowni w Zaporożu oznaczają, że Władimir Putin "zagraża teraz bezpośrednio całej Europie". Zapowiedział, że będzie zabiegał o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego sytuacji w elektrowni w Zaporożu.

