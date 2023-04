Rosjanie szykują się do kontrataku Ukrainy. Fortyfikacje widać z kosmosu

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Siły Władimira Putina szykują się do ukraińskiej kontrofensywy. Rosjanie wykopali rów na Zaporożu o długości blisko 73 kilometrów. Ogromne fortyfikacje widać z kosmosu. Co ciekawe, znajduje się on daleko za linią frontu.

Zdjęcie Ogromne fortyfikacje w Zaporożu widać na zdjęciach satelitarnych / Ukrainian Centre for Journalistic Investigations / facebook.com