Jak dodano, wspomniany kompleks radarowy kontrolował całe południowe wybrzeże Ukrainy i znaczną część Morza Czarnego.

Do publikacji odniósł się Tyler Rogoway - redaktor naczelny The War Zone.

"Ciągle widzę, że mówi się o tym jako o niedawnym/nowym zdarzeniu. Do uszkodzenia doszło między 13 a 16 lutego. Nie jest jasne, czy było to uderzenie, czy inny rodzaj uszkodzenia osłony radaru. Nie jest nawet jasne, czy to dziura" - napisał.