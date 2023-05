Rosyjskie siły intensyfikują taktyczne działania ofensywne w rejonie Bachmutu na wschodzie Ukrainy - stwierdził w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dodano, że wojska ukraińskie są tam skoncentrowane na lokalnych kontratakach.

Instytut Studiów nad Wojną przypomina, że ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała o rozlokowywaniu przez rosyjską stronę dodatkowych wojsk powietrzno-desantowych w celu obrony Bachmutu. Najpewniej są one przerzucane z innych odcinków linii frontu.

Możliwe, że przemieszczenie rosyjskich sił z innych odcinków na kierunek bachmucki to odpowiedź na rosyjskie zaniepokojenie o stabilność linii frontu na tym obszarze - czytamy w analizie.

Głosy zaniepokojenia słychać w ostatnim czasie na tle ukraińskich sukcesów wokół miasta. We wtorek Malar poinformowała, że ukraińskie siły w ostatnich dniach wyzwoliły z rąk wojsk rosyjskich ok. 20 km kwadratowych na północnych i południowych przedmieściach Bachmutu.

Wzmocnienie rosyjskich sił w tym punkcie może świadczyć o tym, że rosyjskie wojska nadal koncentrują tam siły do ofensywy. Na szerszą skalę armia Rosji próbuje jednak zmienić priorytety operacyjne, by przygotować się do ukraińskiej kontrofensywy - wskazują eksperci.

W ocenie ISW koncentracja rosyjskich wysiłków na Bachmucie może osłabiać szersze działania przygotowawcze do ukraińskiej kontrofensywy.

Przemieszczenie jednostek rosyjskich z Białorusi do stref działań bojowych w Ukrainie

Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował natomiast o trwającej dyslokacji jednostek rosyjskich z Białorusi do stref działań bojowych w Ukrainie

W komunikacie zaznaczono, że rosyjskie wojska wykorzystują w swoich celach przedszkola na zajętych ukraińskich terytoriach. W budynku przedszkola w miejscowości Jurjiwka w obwodzie zaporoskim rosyjskie siły rozlokowały swoich żołnierzy. Jednocześnie na terenie obiektu żyją cywile, których wywieziono z miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu.

Dodano, że ciągu minionej doby na czterech odcinkach w Donbasie - łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim - doszło do 55 starć między ukraińskimi i rosyjskimi wojskami. Bachmut i Marjinka pozostają głównymi punktami działań bojowych.

Armia rosyjska przeprowadziła 31 ataków rakietowych, 57 ataków lotniczych i 96 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych przeciwko Ukrainie. W atakach rakietowych siły przeciwnika wykorzystały 29 pocisków - 25 z nich strącono - podał sztab.

Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał informacje o dwóch rakietach S-300, które uderzyły w infrastrukturę cywilną w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Wieczorem dwoma pociskami Kalibr ostrzelano infrastrukturę cywilną w Mikołajowie na południu kraju.

W atakach na obwód charkowski są zabici i ranni cywile, zniszczono domy, szpital i inną infrastrukturę cywilną.