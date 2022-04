Rosjanie rozlokowali wyrzutnie przy granicy. Ukraińcy zniszczyli 17 celów

Podczas ostatniej doby jednostki obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Ukrainy uderzyły w 17 celów, w tym trzy samoloty i pięć pocisków manewrujących - informuje Ukrinform, cytując komunikat Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy. Z kolei sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy podał, że "Rosja rozlokowała w obwodzie biełgorodzkim, 60 km od ukraińskiej granicy, wyrzutnie pocisków Iskander".

Zdjęcie