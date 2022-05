"Przeciwnik prowadzi ofensywę na terenie osiedla Ternow, walka trwa" - dodały ukraińskie Siły Zbrojne w komunikacie.

Walki pod Charkowem. Rosja straciła kolejną miejscowość

Sztab podał także, że w obwodzie ługańskim na "tymczasowo zagarniętych terytoriach" odbyły się 16 i 17 maja "spontaniczne akcje protestu" z udziałem osób, których najbliżsi zostali przymusowo wcieleni do armii rosyjskiej.

Głównym żądaniem protestujących było to, by zmobilizowani wrócili do domów.

Jak głosi komunikat sztabu, wojska rosyjskie kontynuują natarcie na wschodzie Ukrainy i prowadzą działania w celu wzmocnienia tej ofensywy.

"Według dostępnych informacji jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, rozmieszczone na terenach przygranicznych obwodu kurskiego, uzupełniają zapasy materiału i amunicji" - czytamy w komunikacie.

