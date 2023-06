Rosjanie reagują na kontrofensywę. Przerzucają śmigłowce na Zaporoże

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Rosjanie przerzucają kolejną broń na kierunek zaporoski - wynika z analizy projektu "Schematy" Radia Swoboda. Zdjęcia satelitarne wskazują, że na okupowanym lotnisku w Berdiańsku znalazło się 20 nowych śmigłowców. Mają one służyć do wzmocnienia obrony przed ukraińską kontrofensywą, a w razie konieczności do ewakuacji z frontu.

