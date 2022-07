Rosjanie przygotowują się do ofensywy. Trwają ciężkie ostrzały artyleryjskie

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Rosjanie przygotowują się do ofensywy. Jak ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), wojska okupanta mają przerwę operacyjną, ale wciąż prowadzą ciężkie ostrzały artyleryjskie na kluczowych obszarach, by przygotować grunt do dalszych działań. Organizują również ataki na ograniczoną skalę, żeby znaleźć ewentualne słabości w ukraińskiej obronie.

Zdjęcie Rosyjski system artyleryjski w Ukrainie / Russian Defense Ministry Press Service / East News