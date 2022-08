Rosjanie przygotowali się na najgorsze. Przywieźli laboratoria

Do okupowanego Melitopola Rosjanie sprowadzili mobilne laboratoria chemiczne. Burmistrz miasta Iwan Fiodorow poinformował o tym w państwowych mediach. Jego słowa cytuje Ukinform.

- Przywieźli 10 laboratoriów znajdujących się na terenie jednego ze szpitali Melitopola. Wszyscy je widzieli. Laboratoria te, naszym zdaniem, zostały sprowadzone do miasta, aby ratować swoich oficerów i generałów w przypadku uwolnienia promieniowania w ZNPP. Mówią o ludności cywilnej, której na pewno nie mają na myśli - powiedział.

Melitpol. Burmistrz: Czekamy, by stawić opór

Fiodorow dodał również, że istnieje ciągła rotacja sprzętu wojskowego Rosjan i jego rozlokowywanie przez cały Melitopol. Przez obrzeża miasta codziennie przejeżdża duża liczba wojskowych pojazdów.

- Oficerowie okupantów przenieśli się z Chersonia do Melitopola i to dobrze, czekamy na nich, nasze siły czekają, by stawić opór - powiedział Fiodorow.

Burmistrz Melitopola przypomniał, że Rosjanie zajęli w centrum miasta trzy szkoły, w których znajduje się personel placówek.

Wcześniej informowano, że najeźdźcy wykorzystuje ośrodek szpitalny jako kwaterę główną dla swoich wojsk.