Ukraińskie źródła donoszą, że tak liczne straty po rosyjskiej stronie wynikają z bezwzględnej taktyki dowództwa, które do szturmu posyła w pierwszej kolejności słabo wyszkolonych poborowych i więźniów. Jak przewidują, tak widoczne lekceważenie życia własnych podwładnych może mieć związek z pogłoskami o nadchodzącej kolejnej fali powszechnej mobilizacji .

Ogromne straty Rosjan

Sztab donosi, że okupant w wojnie w Ukrainie stracił w ciągu zaledwie jednego dnia 820 najeźdźców. Tym samym ogólna liczba zabitych żołnierzy przekroczyła ćwierć miliona . Dokładnie mowa o 251 620 okupantach, co oznacza przekroczenie kolejnej "czerwonej linii" w statystykach z frontu.

Kremlowscy dowódcy mają "oszczędzać" wyszkolonych żołnierzy, a do szturmu na ukraińskie pozycje w pierwszej kolejności posyłać słabiej przygotowanych poborowych i więźniów.

Z podobną tezą występuje Centrum Narodowego Sprzeciwu podległe ukraińskim Siłom Operacji Specjalnych. Portal wskazuje, że Rosjanie używają nowo zmobilizowanych i zaciągniętych do wojska więźniów jako " mięsa armatniego ".

Wojna w Ukrainie. Bezwzględna taktyka rosyjskich dowódców

"Kierownictwo wojskowe wykorzystuje zmobilizowanych i rosyjskich jeńców do masowych ataków na pozycje ukraińskich żołnierzy" - stwierdzono. Autorzy wpisu zauważają, powołując się na " informacje z podziemia ", że personel ten jest nieodpowiednio przeszkolony.

Doświadczeni i wchodzący w skład regularnych sił zbrojnych żołnierze wkraczają do walki dopiero, gdy dowództwo widzi, że masowy szturm poborowych przynosi efekty - wynika z tekstu Centrum Narodowego Oporu.

Co więcej, stwierdzono też, że bezwzględna dla nowych poborowych taktyka kremlowskiego dowództwa może być związana z pogłoskami o kolejnej fazie powszechnej mobilizacji.

4 sierpnia rosyjskie media donosiły, że władze planują wprowadzenie nowych przepisów do Kodeksu karnego, które dotyczyć będą uchylania się od wojskowej mobilizacji. W myśl nowej ustawy unikającym wstąpienia do wojska ma grozić wysoka grzywna lub nawet do pięciu lat więzienia.