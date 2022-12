Jeszcze na początku grudnia eksperci oceniali, że ewentualne zdobycie Bachmutu przez Rosjan nie zmieni przebiegu wojny, a będzie mieć efekt symboliczny. Mimo to Rosjanie wciąż próbują - bo w razie gdyby udało im się je zająć, byłby to dla nich dobry punkt obrony przed ukraińskim natarciem. Ukraińcy oczywiście także nie poddają się w walce - jeśli bowiem uda im się utrzymać miasto, będzie to oznaczało możliwość dalszej kontrofensywy.

Rosjanie przejęli kontrolę nad Jakowliwką i Kurdiumiwką

Walki toczą się nie tylko o samo miasto, ale także w jego rejonie. Jak wynika z najnowszych, opublikowanych w niedzielę na Twitterze map, od czasu ostatniej aktualizacji nastąpiły zmiany terytorialne na ukraińskich ziemiach. Rosjanie przejęli kontrolę nad miejscowościami Jakowliwka - na północ od Bachmutu i Kurdiumiwka - na południe od Bachmutu. Z kolei wojska ukraińskie kontynuowały natarcie w obrębie Opytnego i odzyskały jego część.