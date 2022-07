Rosjanie prowadzą zmasowany ostrzał Słowiańska

"Słowiańsk! Zmasowany ostrzał miasta! (...) Wszyscy mają pozostać w schronach. Dodatkowe informacje podamy później" - napisał mer w mediach społecznościowych. Ostrzelano centrum i osiedle Północne.

Korespondent Radia Swoboda relacjonuje, że rosyjskie wojska ostrzelały od razu kilka osiedli, powodując liczne pożary. Zginęła co najmniej jedna osoba. Słowiańsk jest wymieniany przez ekspertów i przedstawicieli ukraińskich władz jako miasto będące kolejnym celem rosyjskiego natarcia w Donbasie.

Wojna w Ukrainie. Porażki i sukcesy Rosjan

Minionej doby Rosja straciła też pięć czołgów, 18 pojazdów opancerzonych, dwa systemy artylerii, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet i dwa drony - ogłosił we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak poinformowano w komunikacie na Facebooku, od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 36 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby. Według ukraińskiego sztabu od 24 lutego do 5 lipca wynoszą 1594 czołgi, 3772 pojazdy opancerzone, 217 samolotów, 187 helikopterów, 806 systemów artylerii, 247 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 105 systemów przeciwlotniczych, 2634 pojazdy i cysterny, 15 jednostek pływających i 660 dronów.

Szef władz obwodu odeskiego zaapelował do Rosjan: - Życie nie jest dane po to, by wykonywać zbrodnicze rozkazy reżimu Putina. Ratujcie swoje życie i przyszłość, odmówcie brania udziału w krwawej wojnie Putina! Złóżcie broń w imię swojej bezpiecznej i pokojowej przyszłości!