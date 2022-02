Ukraina - Rosja Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Mieszkańcy stolicy kryją się w domach [ZDJĘCIA, WIDEO]

Według internetowej telewizji Nastojaszczeje Wriemia prowadzonej przez Radio Wolna Europa pojawiają się również doniesienia o walkach z dywersantami w kijowskiej dzielnicy Obołoń.

Rosyjscy dywersanci działający w kijowskiej dzielnicy Obołoń przejęli dwa ukraińskie czołgi - podał w piątek serwis Euromaidan PR.

W pobliżu dzielnicy rządowej w stolicy Ukrainy Kijowie słychać strzały - poinformowała przed godz. 11 czasu polskiego agencja AP.



Wojna na Ukrainie. Napór na Kijów

Rosyjskie samoloty Ił-76 wylądowały w Homlu na Białorusi - poinformował sztab generalny w Kijowie. Desant przemieszcza się w kierunku Czernihow-Kijów - wskazano.

"Z powodu zniszczenia pasa startowego na lotnisku Hostomel pod Kijowem przeciwnik postanowił na własną rękę przemieścić się z terytorium Białorusi po trasie Homel-Czernihów-Kijów" - podano w komunikacie sztabu na Facebooku.

Według ukraińskich wojskowych rosyjski atak jest wspierany z terytorium Białorusi i z okupowanego Krymu, m.in. przy pomocy samolotów A-50 w obwodzie mińskim, które są używane do naprowadzania lotnictwa na cele.

W czwartek podawano nieoficjalnie, że z rosyjskiego Pskowa w kierunku Kijowa wyleciało 18 rosyjskich Iłów z desantem.

Kijów: Rosyjski wywiad wojskowy jest już w mieście

Chwilę wcześniej podano informacje o kolejnej próbie wysadzenia desantu na północy stolicy na Masywie Mińskim i toczących się tam walkach.

Serwis Euromaidan PR informuje też, powołując się na źródła rządowe i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, że do Kijowa wkroczyły jednostki dywersyjne rosyjskiego wywiadu wojskowego, których celem jest "atakowanie infrastruktury i osób publicznych, przedstawiających antyputinowskie poglądy".

"Zastrzeleni i unieszkodliwieni"

"Wyeliminowano rosyjskich dywersantów, którzy przedostali się do kijowskiej dzielnicy Obołoń" - poinformował w piątek na Facebooku doradca szefa MSW Ukrainy, Anton Heraszczenko.

"Dywersanci, którzy wjechali na przejętych wcześnie pojazdach sił zbrojnych Ukrainy i ubrani w ukraińskie mundury, zostali zastrzeleni i unieszkodliwieni" - napisał Heraszczenko w opisie do nagrania, które zamieścił na Facebooku. Na 22-sekundowym filmiku widać zwłoki mężczyzny ubranego w mundur z ukraińskimi oznaczeniami.

Wojna na Ukrainie. "Boimy się tak bardzo, że nie wychodzimy z domu"

- Słyszymy eksplozje i warkot silników samolotów przelatujących nad naszym blokiem. Boimy się tak bardzo, że nie wychodzimy z domu - powiedziała w piątek w rozmowie z PAP Julia, mieszkanka Kijowa.

Julia oraz jej rodzina wciąż nie opuścili mieszkania. - Mamy pozamykane i pozasłaniane okna. Nie chcemy przez nie wyglądać dla naszego bezpieczeństwa - wyjaśniła. - Ze strachu nie spałam od dwóch dni - dodała.

Kijowianka wciąż ma dostęp do internetu, wody i elektryczności. Jak wyznała, zarówno ona jak i jej rodzina chcą uciec z Kijowa. - Chcemy dostać się do Polski, ale nie wiemy, czy w ogóle uda nam się opuścić nasze miasto - dodała.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie idą na Kijów - relacja na żywo

Kijów. Wysadzono trzy mosty

Sztab generalny sił zbrojnych informował rano o zaciętych walkach w okolicach miejscowości Dymer i Iwanków na północny-zachód od Kijowa. By odciąć drogę rosyjskiej kolumnie Ukraińcy wysadzili most na rzece Teretew.

Wysadzono jeszcze dwa inne mosty wokół Kijowa - podano.

W czwartek po długotrwałych walkach siły ukraińskie zdołały odbić z rąk rosyjskiego desantu lotnisko w Hostomlu w pobliżu Kijowa.

Kijów znalazł się w piątek nad ranem pod ciężkim ostrzałem rakietowym Rosjan - przekazał minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Później w Kijowie władze miasta ogłosiły alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów.



Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.