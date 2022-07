Jak wyjaśniono na łamach dziennika Rosja postanowiła zdobyć za granicą systemy, wyprodukowane w firmie z USA i przysłane z Kanady.

Zobacz też: Wojna na Ukrainie. Ukraińscy żołnierze zniszczyli rosyjskie grupy. Jest nagranie

Kontenery, w których znajdował się sprzęt, gotowe były do załadowania na statek, odpływający z wielkiego włoskiego portu handlowego Giola Tauro. Oficjalnym państwem docelowym transportu był Katar. Nie jest jednak jasne, czy rzeczywiście miał tam dotrzeć, czy też planowano go przekazać w ręce Rosjan.

Reklama

Drony zostały skonfiskowane. Agenci FBI udali się do Włoch

Wśród przytoczonych hipotez jest i ta, że rozważano możliwość wyłączenia geolokalizacji statku, by mógł zawinąć do Syrii, której przywódca Baszar el-Asad jest sojusznikiem Moskwy. Przypomina się, że Rosjanie mają ważną bazę w syryjskim porcie Tartus, gdzie mogliby przeładować sprzęt na pokład samolotu i przewieźć do Moskwy.

Wartość sprzętu to kilkadziesiąt milionów euro. Drony wojskowe zostały skonfiskowane na wniosek prokuratury, prowadzącej śledztwo w sprawie międzynarodowego przemytu.

"La Repubblica" twierdzi, że kiedy Amerykanie dowiedzieli się o konfiskacie ich sprzętu, do Włoch udali się natychmiast agenci FBI.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mało czasu na wakacje kredytowe. Ignaczak-Bandych w "Graffiti": Wszyscy, którym zależy, na pewno zdążą Polsat News