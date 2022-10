Rosjanie porywają dzieci z Ukrainy. Infiltrują i oddają do adopcji

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Według różnych źródeł ponad 600 tysięcy dzieci z Ukrainy zostało zmuszonych do ucieczki lub deportowanych do Rosji. Moskwa ma przygotowywać ich do adopcji i adaptacji w kraju, a także wykorzenieniu ich tradycji.

Zdjęcie Rosjanie przymusowo deportują dzieci z Ukrainy / Twitter