Rosjanie obiecują odszkodowania mieszkańcom, którzy oskarżą ukraińską armię

Ukraina - Rosja

W zamian za obietnicę odszkodowania od Rosji za zniszczone w Mariupolu domy lub śmierć bliskich, mieszkańcy są zobowiązywani do podpisywania oświadczeń, że "zniszczeń dokonały wojska ukraińskie" - poinformował w poniedziałek doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Za fałszywe zeznania Rosjanie mają obiecywać 500 tys. rubli (ok. 6 tys. dolarów) za utracone mieszkanie, a za śmierć bliskiej osoby - 3 mln rubli (ok. 33 tys. dol.).

Zdjęcie Rosjanie chcą zapłacić mieszkańcom Mariupola za fałszywe zeznania / YASUYOSHI CHIBA/AFP/East News / East News