Rosjanie mają więcej rakiet niż sądzono? Ostatni atak może być tego dowodem

Oprac.: Mateusz Patyk Ukraina - Rosja

Piątkowy "New York Times" donosi, że Władimir Putin może dysponować w swoim arsenale większą liczbą pocisków rakietowych niż uważano do tej pory. Potwierdzać to może ostani zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, jaki Rosja przypuściła we wtorek. W dziesiątym miesiącu wojny rosyjskie siły zbrojne wciąż posiadają możliwości rażenia wielu celów jednocześnie na duże odległości, co wskazuje na większe rezerwy mimo wcześniejszych, optymistycznych dla Zachodu szacunków. Pentagon tłumaczy to m.in. zaopatrywaniem się Moskwy w rakiety od Korei Północnej i Iranu.

Zdjęcie System rosyjskich wyrzutni rakiet Uragan podczas wspólnych ćwiczeń sił zbrojnych Rosji i Białorusi / AFP/Russian Defence Ministry / East News