Rosjanie drżą ze strachu. Pociski "Storm Shadow" ich zaskakują

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

"Storm Shadow", pociski dalekiego zasięgu, które zostały przekazane ukraińskiemu wojsku przez Wielką Brytanię, sieją panikę wśród Rosjan. W ocenie prokremlowskich władz obwodu zaporoskiego Ukraińcy wykorzystali je do ataku na most w okupowanym Berdiańsku. Rosyjska propaganda podkreśla również, że Ukraina "zapowiedziała" atak na most Krymski przy ich użyciu. Tak jak wcześniej Rosjanie wszędzie widzieli HIMARS-y, teraz ich miejsce zajęły pociski "Storm Shadow".

Zdjęcie Pociski "Storm Shadow" w ocenie mediów mają być "game changerem" / Twitter, Telegram /