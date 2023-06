Rosjanie dostali wsparcie w związku z wojną. To 500 zł

Obwód biełgorodzki położony przy granicy z Ukrainą stał się areną działań wojennych. Na przełomie maja i czerwca akcje zbrojne rozpoczęły tam antyputinowskie grupy, jak Legion Wolności Rosji. W Interii informowaliśmy niedawno o olbrzymim pożarze, który wybuchł w miejscowości Szebiekino .

Obwód biełgorodzki. Rosjanie "wysyłają wsparcie" dla mieszkańców

O los mieszkańców tych ziem postanowiły zatroszczyć się lokalne władze. Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował w mediach społecznościowych o specjalnej pomocy dla poszkodowanych.

"Do tej pory 34 tys. mieszkańców miast i wsi, które ucierpiały, otrzymało już jednorazową wypłatę w wysokości 10 tys. rubli. Potrzebujemy jeszcze kilku dni na połączenie baz, sprawdzenie i wysłanie wsparcia dokładnie do adresata" - napisał Gładkow. 10 tys. rubli to równowartość około 500 zł.

W informacji przekazanej przez gubernatora nie zabrakło pozytywnych wiadomości. Gładkow płynnie przeszedł z tematu pomocy dla poszkodowanych w wyniku ostrzałów mieszkańców do chwalenia się kolejnymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionie.

"Dzięki Bogu, że życie trwa spokojnie. Właściwie otwieramy nowe obiekty po kapitalnym remoncie. Wczoraj po generalnym remoncie zostało otwarte przedszkole w Prochorowce" - napisał.

"Nie było łatwo go zbudować: zmieniano wykonawcę, było dużo skarg na jakość prac. Mam jednak nadzieję, że dzisiejszy wygląd przedszkola i zapełnienie jego wnętrza nowym wyposażeniem i meblami spodoba się dzieciom, wychowawcom i rodzicom" - przekazał.

