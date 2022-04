Rosjanie chcą świętować w maju. Zełenski odpowiedział

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

Nie boimy się 9 maja, choć jesteśmy przekonani, że Rosja mogłaby wykorzystać tę datę do pokazania swojego tak zwanego zwycięstwa - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla francuskiej telewizji BFMTV. Zaznaczył też, że nie chce stracić relacji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Zaprosił go do swojego kraju, bo wierzy, że wtedy Marcon nie będzie miał wątpliwości, co do ludobójstwa, jakiego dokonali Rosjanie.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski / Ukrainian Presidential Press Office/Associated Press / East News