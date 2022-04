Rosja zwiększa tempo operacji. "Ostrzał na wszystkich kierunkach"

"Rosyjscy okupanci nadal ponoszą straty na lądzie. W samych obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin odparto sześć ataków wroga - podał w czwartek rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że Rosja zwiększa tempo operacji ofensywnej i niemal na wszystkich kierunkach działań prowadzi intensywny ostrzał.

