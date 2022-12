Rosja: Zmobilizowani mężczyźni za darmo zamrożą nasienie

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

Rosyjskie władze zaakceptowały pomysł, by mężczyźni przymusowo wysłani na wojnę z Ukrainą mogli bezpłatnie zamrozić swoje nasienie. Dzięki temu w przyszłości mogliby zostać ojcami - nawet wtedy, jeśli zginą na froncie albo utracą płodność w trakcie walk. Antyputinowskie media przypomniały jednak, że rząd w Moskwie jeszcze wcześniej obiecał "prezenty" dla zmobilizowanych, chociażby dodatki do emerytury. Nie powstrzymało to jednak setek tysięcy obywateli przed ucieczką z Rosji.

Zdjęcie Rosyjscy żołnierze; zdj. ilustracyjne / OLGA MALTSEVA / AFP / East News