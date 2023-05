Rosja zmieniła priorytet. Prigożyn wściekły

Ukraina - Rosja

Zajęcie Bachmutu nie jest już priorytetem rosyjskiej armii - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). To miało wywołać wściekłość szefa grupy Wagnera, który zbeształ szefa rosyjskiego sztabu i ministra obrony. Według analizy think tanku żołnierze mają się szykować do obrony przed ukraińską kontrofensywą.

Zdjęcie Prigożyn oświadczył, że 10 maja grupa Wagnera opuści Bachmut / HANDOUT/AFP / East News