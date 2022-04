Rosja zawieszona w Agencji Energii Jądrowej OECD

"Agencja Energii Jądrowej OECD (OECD NEA) podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa Rosji w organizacji. Presja dyplomatyczna ma sens!" - napisała na Twitterze minister Anna Moskwa.

Minister klimatu jednocześnie przypomniała swojego Twitta z 24 marca br. Wówczas napisała w nim, że "zawieszenie Rosji w OECD NEA to temat mojej dzisiejszej rozmowy z szefem Agencji Energii Jądrowej W. Magwoodem". "Jest to niezbędna odpowiedź na nieuzasadnioną agresję militarną na suwerenne i demokratyczne państwo" - napisała wówczas na Twitterze szefowa MKiŚ.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Agencja Energii Jądrowej (NEA, ang. Nuclear Energy Agency) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) została założona w 1958 roku, siedzibę ma w Paryżu. Polska jest członkiem NEA od 2010 r.

Misją NEA jest m.in. wsparcie państw członkowskich w utrzymaniu i dalszym rozwoju naukowych, technologicznych i prawnych podstaw wymaganych do bezpiecznego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego wykorzystania energii jądrowej do celów pokojowych.

Do obszarów kompetencji NEA należy bezpieczeństwo instalacji jądrowych, regulacja działalności jądrowej, postępowanie z odpadami promieniotwórczymi, ochrona radiologiczna, nauka jądrowa, analizy ekonomiczne i techniczne jądrowego cyklu paliwowego, prawo atomowe i odpowiedzialność cywilna oraz informacja publiczna.

