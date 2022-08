Rosja zaprezentowała nową broń. To przeróbka chińskiej zabawki?

Wideo przedstawiające nowy rodzaj broni opublikowała agencja RIA Novosti. Robot-pies odziany jest w czarną tkaninę przypominającą ubrania japońskich wojowników ninja, co miało maskować konstrukcję maszyny.

Na plecach znajduje się zamontowany rodzaj pistoletu. Zdaniem agencji robot może prowadzić rozpoznanie, ostrzał i transportować broń w warunkach bojowych. Może być także używany do pracy w warunkach cywilnych, np do przenoszenia leków.

"Doładowana" zabawka

Okrycie robota tkaniną zdaniem internautów i obserwatorów nie było przypadkowe. Miało ukryć to, co się pod nią znajduje. Robot ma być przeróbką chińskiego sprzętu AGD - psa robota zabawki, który opatentowała firma Unitree Robotics. To model Go1, czyli z chińskiego "go" - "pies".

Konstrukcja "bojowego" psa ma być łudząco podobna do psa "domowego" firmy z Chin.

Robot kosztuje około kilku tysięcy dolarów i można go nabyć na popularnych chińskich platformach zakupowych, jak np. AliExpress.