Rosja zamyka przestrzeń powietrzną dla 36 krajów

Swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich przewoźników lotniczych zamknęło wiele krajów europejskich.

Świat zamyka przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

W niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę poinformowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców.

Przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych zamknęła również Kanada.

Serwis Flightradar24 pokazał najnowszą mapę zamkniętej przestrzeni powietrznej dla Rosji. Dołączyły Finlandia, Norwegia i Słowacja.