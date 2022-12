"Rosja zajęła Kijów, ale go oddała". Pupilka Putina z nową wersją historii

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Zdobycie Kijowa miało zająć Rosji trzy dni. Nie udało się jednak i w ponad 280 dni wojny i nic nie wskazuje na to, by nagle tak się stało. Propagandystka Margarita Simonian uważa jednak inaczej. Swoim widzom tłumaczy, że rosyjska armia zdobyła Kijów, ale... go oddała.

Zdjęcie Rosjanie usiłowali zdobyć Kijów od samego początku wojny / Daphne ROUSSEAU/Twitter / AFP