Papież Franciszek w rozmowie z amerykańskim magazynem "America" przekazał, że otrzymał wiele informacji na temat okrucieństw popełnianych przez siły rosyjskie w Ukrainie. - Najokrutniejsi (żołnierze - red.) są z Rosji, a nie z rosyjskiej tradycji, czyli Czeczeni i Buriaci - powiedział papież.

Maria Zacharowa odpowiada na słowa papieża Franciszka

Na słowa Franciszka zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. - To już nie jest rusofobia, to perwersja na poziomie, którego nawet nie potrafię nazwać - potępiła słowa papieża na antenie prokremlowskiej telewizji RT.



Przedstawicielka reżimowej władzy w Rosji również za pośrednictwem serwisu Telegram odniosła się do wypowiedzi papieża. "Jesteśmy jedną rodziną z Buriatami, Czeczenami i innymi przedstawicielami naszego wielonarodowego i wielowyznaniowego kraju. I razem na pewno będziemy modlić się za Stolicę Apostolską, każdy na swój sposób, ale o to samo - życzymy im, aby nie byli kuszeni" - napisała.



Rzeczniczka "przypomniała" również "braciom katolikom", że w Biblii napisano: "Wszyscy ludzie mają jednego Ojca". "To początek i koniec wszystkich rozmów, które mają jakieś ksenofobiczne, rasistowskie, nacjonalistyczne czy inne mizantropiczne podłoże" - dodała.

