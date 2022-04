Rosja wysyła na wojnę "ochotników". Przygotowuje przerzut wojsk

Aleksandra Cieślik

Rosja wysyła na wojnę "ochotników" i wprowadziła na obszarach przygranicznych żółty alert zagrożenia terrorystycznego. Wszystko to najpewniej po to, by zorganizować przerzut wojsk do Ukrainy - napisano w środę rano w komunikacie sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych.

Zdjęcie Rosyjski żołnierz patrolujący Mariupol / ALEXANDER NEMENOV / AFP / East News