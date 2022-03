"Rosja twierdzi, że wystrzeliła pewną liczbę pocisków 'hipersonicznych' przeciwko celom na zachodniej Ukrainie. Jeśli to prawda, był to prawdopodobnie Kindżał - system rakietowy wystrzeliwany z powietrza, oparty na pocisku balistycznym Iskander, który był już intensywnie wykorzystywany przez siły rosyjskie w ataku na Ukrainę. Rosyjskie twierdzenia o użyciu rozwijanego systemu Kindżał mają najprawdopodobniej na celu odwrócenie uwagi od braku postępów w rosyjskiej kampanii lądowej. Jest bardzo mało prawdopodobne, by użycie pocisków Kindżał wpłynęło w istotny sposób na wynik rosyjskiej kampanii na Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Kijów pozostaje celem Rosjan

We wcześniejszej aktualizacji podawano, że "większa część rosyjskich sił nacierających na Kijów utknęła i pozostaje 25 km od centrum miasta".

"Ciężkie walki trwają na północ od Kijowa. Siły rosyjskie nacierające na miasto od północnego wschodu utknęły. Siły nacierające z kierunku Hostomla na północnym zachodzie zostały odparte w wyniku zaciętego oporu ukraińskiego. Większa część sił rosyjskich pozostaje w odległości ponad 25 km od centrum miasta" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Mimo braku postępów, Kijów pozostaje głównym celem wojskowym Rosji i prawdopodobnie będzie ona priorytetowo traktować próby okrążenia miasta w nadchodzących tygodniach" - dodano.