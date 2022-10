Rosja. Wypowiedź Grzegorza Brauna wykorzystana przez rosyjską propagandę

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

W kontrolowanej przez Kreml telewizji wykorzystano nagrania z antyukraińskiego marszu i pikiety, które odbyły się w Warszawie. Zacytowano także Grzegorza Brauna, zachęcającego do udziału w manifestacji. - Nasz przekaz adresujemy nie do Ukraińców, a do Polaków, rodaków, licząc na to, że będą oni wywierać nacisk polityczny, społeczny na władze RP - mówi na nagraniu poseł Konfederacji. Naczelna rosyjska propagandystka Olga Skabiejewa przytoczyła także słowa Jarosława Kaczyńskiego i wyrwaną z kontekstu wypowiedź Michała Kamińskiego.

Zdjęcie Wypowiedź Grzegorza Brauna cytowana w prokremlowskiej telewizji / Oleg Marusic/REPORTER / East News