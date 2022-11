Wcześniej o powrocie do inicjatywy poinformował przywódca Turcji Recep Tayyip Erdogan. - Inicjatywa zbożowa umożliwiająca eksport ukraińskich produktów rolnych zostanie wznowiona w środę w południe - powiedział. Według Erdogana Szojgu powiedział tureckiemu ministrowi obrony Hulusiemu Akarowi, że korytarz morski "będzie działać tak samo, jak wcześniej".

Erdogan wskazał, że priorytetem objęte zostaną dostawy do państw afrykańskich, w tym Somalii, Dżibuti czy Sudanu, do których trafi większość transportu zboża.



O powrocie do inicjatywy zbożowej umożliwiającej transport ukraińskich produktów informują również rosyjskie media, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony. Resort przekonywał jednocześnie, że Kijów formalnie zobowiązał się do korzystania z korytarzy morskich "wyłącznie zgodnie z założeniami uzgodnionego porozumienia" - podała Associated Press.

Umowa zbożowa. Rozmowa Putin-Erdogan

We wtorek obaj prezydenci rozmawiali telefonicznie. - Turcja nadal podejmuje niezbędne inicjatywy w celu rozwiązania problemów związanych z realizacją umowy zbożowej - przekazał Władimirowi Putinowi prezydent Turcji. Z kolei Rosyjski przywódca zadeklarował możliwość wznowienia handlu zbożem, ale dopiero po zakończeniu śledztwa w sprawie niedawnego ataku na port w Sewastopolu.

Tureckie MSZ zapowiedziało przeprowadzenie w najbliższym czasie konsultacji z Wołodymyrem Zełenskim ws. dalszej współpracy z Rosją w celu zapewnienia bezpiecznego eksportu zboża z Ukrainy drogą morską.

Umowa zbożowa między Ukrainą, Rosją i ONZ. Putin blokuje eksport

Podpisana 22 lipca w Stambule przez reprezentantów Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ umowa zbożowa dotyczyła bezpiecznego eksportu ukraińskich produktów przez Morze Czarne. Jednym z warunków porozumienia była długość jego trwania, ustalona na 120 dni (do 19 listopada) z możliwością jego przedłużenia.

Po ataku na rosyjskie okręty znajdujące się w sewastopolskim porcie na Krymie, Putin zdecydował o wycofaniu się z międzynarodowej inicjatywy. Mimo zawieszenia umowy, w poniedziałek 12 statków towarowych ze zbożem wyruszyło z ukraińskich portów przez Morze Czarne w kierunku Turcji, wykorzystując wytyczony wcześniej korytarz humanitarny.