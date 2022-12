"Czytaliśmy Tolkiena i mamy dla niego złe wieści"

Do prezentów od Putina odniosła się również Służba Bezpieczeństwa Ukrainy za pośrednictwem mediów społecznościowych.



"Pewien zbrodniarz wojenny zrobił dziewięć pierścieni i myśli, że pomoże mu to wygrać. Czytaliśmy Tolkiena i mamy dla niego tylko złe wieści" - napisano, odnosząc się do powieści Tolkiena.

W trylogii pierścienie zostały wykonane przez Saurona, władcę Mordoru w celu zniewolenia ludzi. Plan ten jednak nie powiódł się.