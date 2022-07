Rosyjskie władze desperacko poszukują żołnierzy na wojnę z Ukrainą bez konieczności ogłaszania powszechnej mobilizacji. W tym celu Kreml m.in. rekrutuje więźniów z kolonii karnych i zachęca do służby obywateli krajów Azji Centralnej - informował we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Takie doniesienia pojawiały się już wcześniej, a teraz potwierdzają je także relacje zebrane przez dziennikarza rosyjskojęzycznego portalu Biełsatu Vot-Tak.

Jak twierdzi Olga Romanowa, szefowa organizacji praw człowieka wspierającej więźniów i oskarżonych "Ruś Sidjaszczaja", akcja werbunku więźniów miała trzy fazy. Początkowo Federalna Służba Bezpieczeństwa, Federalna Służba Więzienna wraz z tzw. grupą Wagnera próbowała zwerbować odsiadujących wyroki byłych pracowników służb mundurowych. To nie przyniosło jednak wielkiego sukcesu.

Werbunek więźniów. "Nie są głupcami"

Kolejne fazy rozpoczęły się wiosną i pod koniec czerwca. Jak twierdzi obrończyni praw więźniów, osadzonym obiecuje się ułaskawienie, jeśli uda im się przeżyć pół roku działań wojennych.

Według danych organizacji broniących praw człowieka w działania wojenne zaangażowanych jest już ponad tysiąc więźniów z całego kraju. Aktywiści otrzymali ostatnio informacje o 400 osadzonych z obwodu leningradzkiego i nowogrodzkiego wysłanych na front.

- Według dostępnych danych chodzi o werbunek nawet 20 tys. osób, ale pierwsza faza rekrutacji byłych oficerów z doświadczeniem bojowym w lutym i marcu zakończyła się niepowodzeniem. Nie są głupcami, żeby się na to zgodzić. Jak mi powiedziano, jeden z byłych oficerów sił specjalnych powiedział funkcjonariuszom, że wolałby "dać im po gębie" i dostać dłuższą karę, niż pójść na śmierć - powiedział Vot-Tak Władimir Osieczkin, założyciel projektu obrony praw człowieka Gulagu.net.

"Kucharz Putina" w koloniach karnych

W akcję werbunku osadzonych ma być zaangażowany sam Jewgienij Prigożyn, który według relacji aktywistów odwiedził kolonie karne m.in. w obwodzie riazańskim i w Petersburgu. Nazywany "kucharzem Putina" biznesmen jest sponsorem tzw. grupy Wagnera. Jego przydomek wziął się z faktu, że jego firma świadczyła usługi cateringowe na Kremlu. Oligarcha jest poszukiwany przez FBI.

Jewgienij Prigożyn jest poszukiwany przez FBI

Jak podają media, żołd skazanych ma wynieść ok. 200 tys. rubli, czyli ok. 15 tys. zł miesięcznie. W przypadku odniesienia poważnych ran - 300 tys. rubli, czyli ok. 24 tys. zł. Za śmierć rodzina skazanego, o ile ten jakąś ma, może otrzymać 5 mln rubli, czyli ok. 400 tys. zł.

Aktywiści zwracają uwagę, że werbunek więźniów może oznaczać brak chętnych do walki. - Ci ludzie są postrzegani jako gorszy sort, mięso armatnie - mówi Osieczkin, podkreślając, że skazańcy wysyłani są w rejony najcięższych walk i do najtrudniejszych zadań, bez niezbędnego przygotowania.

Ważną cechą osadzonych jest także fakt, że wielu z nich nie posiada lub nie ma kontaktu z krewnymi, którzy mogliby się upomnieć o zwłoki swojego bliskiego.

Portal zauważa także, że służby wysyłające więźniów do walki robią to nielegalnie, manipulując w dokumentach i formalnościach.