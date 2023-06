Rosja: Wdowa po żołnierzu dziękuje za wsparcie

Kobieta na nagraniu mówiła o tym, że jej mąż był zawsze oddany służbie. - Wypełniał swoją misję w Czeczenii, Syrii i w Ukrainie - stwierdziła.

- Był pełen patriotyzmu, profesjonalizmu. Dziś wręczono mi kluczyki do auta. To było nieoczekiwane, bardzo miłe, dziękuję za to wsparcie - powiedziała wdowa.

W zeszłym tygodniu w Moskwie przekazano 50 nowych samochodów marki Suzuki rodzinom rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas wojny - podała rosyjska stacja.