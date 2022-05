Rosja w ślepym zaułku. Eksperci wyliczają błędy "drugiej fazy wojny"

Agencja Unian cytuje raport, pod którym podpisali się dwaj analitycy wojskowi: Frederick W. Kagan - specjalista w zakresie historii wojskowości, a także Mason Clark z Instytutu Badań nad Wojną. Analitycy podsumowali dwa miesiące walk prowadzonych przez Rosjan w Ukrainie i wykazali, dlaczego rosyjska ofensywa utknęła w martwym punkcie.

Jak czytamy, ukraiński heroizm i skuteczne działania na polu walki to tylko jeden z czynników. Kluczowym powodem niepowodzeń wojsk Putina jest, zdaniem ekspertów, zły plan inwazji. Analitycy nie kryją przy tym zaskoczenia, że Rosja, która wielokrotnie trzymała się klasycznych zasad prowadzenia wojny, a nawet je udoskonala, teraz poległa na podstawach.

Analitycy wskazali trzy główne błędy wojsk Putina

Analitycy podsumowali przebieg "pierwszej fazy wojny", czyli okresu, kiedy rosyjskie wojska rozrzucone były w wielu regionach Ukrainy z naciskiem na przebicie się przez obronę Kijowa. Ich zdaniem błędy popełnione w tym czasie niczym się nie różnią od tych, które Rosjanie popełniają w kolejnym etapie wojny.

"Choć w drugiej fazie Rosja skoncentrowała się na mniejszym obszarze, wydaje się, że rosyjskie kierownictwo wojskowe nie wyciągnęło wniosków ze swoich porażek. Powtarzają oni bowiem błędy z pierwszej kampanii" - czytamy.

W analizie wskazano trzy największe błędy. Pierwszy to próba osiągnięcia wszystkich swoich celów jednocześnie, bez skierowania się na mniejsze obszary i stopniowego przejmowania kontroli. Drugi to chaos na polu walki. "Rosyjskie wojska nie są skoordynowane. Oddziały poruszają się w odmiennych kierunkach, wzajemnie się nie wspierając" - piszą analitycy. W końcu trzeci błąd to mobilizacja wszystkich dostępnych sił bez zachowania rezerw.

"O dalszych losach tej wojny może zdecydować wiele czynników, m.in. kwestia dostaw broni dla Ukrainy. Jednak sam fakt niezdolności Rosji do zaplanowania kampanii militarnej świadczy o tym, że Ukraina ma realną szansę na zwycięstwo" - podsumowują eksperci cytowani przez agencję.

