"Chcę zmienić swoje życie, ale jeszcze nie wiadomo, czy przyjmą mnie jako ochotnika do operacji specjalnej" - powiedział reporterowi lokalnego portalu Gawriił Tierentiew, który rzucił pracę w farmie krów i zgłosił się do jednostki ochotniczej, która przyjmuje mężczyzn do 60. roku życia.

14 stycznia Terentiew wygrał główną nagrodę w jakuckiej loterii Orogoy (po jakucku - "sukces") - 10 milionów rubli. Początkowo mówił, że mimo wygranej nie planuje porzucić swojej pracy dojarza i myślał o założeniu własnego biznesu.

Potem jednak rzucił się w wir rozrywek, pojechał na wakacje do Soczi. Rozdawał pieniądze przygodnie poznanym kobietom, a sporą część wygranej "dał na przechowanie znajomej, która z jakiegoś powodu uznała, że może nimi rozporządzać, po czym zniknęła" - czytamy na opozycyjnym portalu.

