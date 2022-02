Ukraina - Rosja Nadzwyczajne spotkanie z Władimirem Putinem. Kim jest jedyna kobieta na zdjęciu?

- Opcja minimum to sankcje na konkretne osoby odpowiedzialne za uznanie Ługańska i Doniecka przez Rosję oraz zamrożenie stosunków gospodarczych z dwoma "republikami". Na stole jest też kwestia poszerzenia sankcji gospodarczych, ale część krajów sprzeciwia się temu. Wskazują, że mogło by to doprowadzić eskalacji stosunków z Rosją - wskazało źródło.

Sankcje wobec Rosji

- Jeśli decyzja polityczna zapadnie dziś na spotkaniu w Paryżu, to w kolejnym kroku sprawa trafi do Brukseli na posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy UE, którzy formalnie przyjmą sankcje - dodało źródło.

Nieformalne spotkanie ministrów ma rozpocząć się o godz. 16.

Decyzja Putina. Rosyjskie wojska w Donbasie

W poniedziałek wieczorem prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie i z ich liderami podpisał porozumienia o przyjaźni i współpracy. Według mediów Putin polecił następnie wprowadzenie do Donbasu rosyjskich wojsk.