- S-500 może stać się podstawą rosyjskiego systemu obrony powietrznej i kosmicznej. Żołnierze otrzymają nowy sprzęt w terminie wyznaczonym przez resort obrony - powiedział Dyrektor Generalny koncernu Ałmaz-Antiej Jan Nowikow rosyjskiemu magazynowi National Defense.

"Prometeusz" to system rakiet ziemia-powietrze nowej generacji o zasięgu 600 kilometrów. Jest to uniwersalny kompleks przechwytujący pociski na dużych wysokościach ze zwiększoną zdolnością obrony przeciwrakietowej. Przeznaczony jest do przechwytywania i niszczenia międzykontynentalnych pocisków balistycznych, hipersonicznych pocisków manewrujących i samolotów stealth.

Nowy sprzęt Rosjan

S-500 po raz pierwszy przeszedł pomyślnie testy w lipcu 2021 r. We wrześniu rosyjskie siły zbrojne zaczęły otrzymywać pierwsze dostawy tego sprzętu.

Jak informuje agencja TASS, S-500 został zaprojektowany tak, aby "pokonać wszystkie istniejące i przyszłe rodzaje broni lotniczej potencjalnego przeciwnika w całym zakresie wysokości i prędkości".