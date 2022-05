Straty armii rosyjskiej sięgają już ponad 30 tys. żołnierzy, w tym 200 w ciągu minionej doby.

Wojska ukraińskie zniszczyły m.in. 11 rosyjskich czołgów, po 12 systemów artyleryjskich i transporterów opancerzonych oraz dwa pociski manewrujące.

Łączne straty Rosji w Ukrainie

Ogólne rosyjskie straty według stanu z 30 maja to m.in. ok. 30 350 żołnierzy (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 1349 czołgów i 3282 transportery opancerzone.

Armia agresora straciła także 643 systemy artyleryjskie, 205 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 93 systemy obrony przeciwlotniczej, 207 samolotów, 174 śmigłowce, 118 pocisków manewrujących i 13 jednostek pływających.

Reklama