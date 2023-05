W rozmowie z państwową agencją prasową TASS wiceszef rosyjskiego MSZ Michaił Gałuzin powiedział m.in., że Ukraina musi "zaprzestać działań wojennych".

To jednak nie wszystko.

Wojna na Ukrainie. Rosja stawia warunki Ukrainie

Aby doprowadzić do pokoju, władze w Kijowie powinny odrzucić pomoc Zachodu dostarczającego jej broń, odmówić przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej, uznać "nowe realia terytorialne", a także przyznać rosyjskiemu status języka państwowego.

Uznanie języka rosyjskiego za państwowy w Ukrainie jako jeden z warunków rozwiązania konfliktu, jest nowym elementem narracji Moskwy - zwraca uwagę portal "The Moscow Times". "Państwowy status języka rosyjskiego musi być zapisany na poziomie legislacyjnym" - podkreślił Gałuzin.

Ponadto wiceszef MSZ Rosji domaga się, by Ukraina "przestrzegała podstawowych praw człowieka".

Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. Komisja Europejska nadała Ukrainie status państwa-kandydata do członkostwa w UE.

Władimir Putin powiedział wówczas, że nie ma nic przeciwko przystąpieniu Ukrainy do Unii. - UE nie jest blokiem wojskowo-politycznym, w przeciwieństwie do NATO, dlatego zawsze mówiliśmy i ja zawsze to podkreślałem, że nasze stanowisko tutaj jest spójne, zrozumiałe, nie mamy nic przeciwko temu - stwierdził niemal dokładnie rok temu.

Wojna na Ukrainie. Jest reakcja Kijowa

Do wypowiedzi Gałuzina odniósł się doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Żądania Rosji przekazane przez ministerstwo spraw zagranicznych FR raczej potwierdzają prawną i faktyczną nieudolność rosyjskiego przywództwa. Tylko warunki Ukrainy są realistyczne" - napisał Podolak w mediach społecznościowych.