Ambasador wskazała, że od sierpnia Iran przekazał Rosji setki dronów, które zostały użyte przez nią do "zabijania cywilów i nielegalnego celowania w cywilną infrastrukturę".

- Rosja próbuje teraz uzyskać więcej broni, w tym setki pocisków balistycznych. W zamian Rosja oferuje Iranowi bezprecedensowy poziom wsparcia wojskowego i technicznego. Jesteśmy zaniepokojeni, że Rosja zamierza dostarczyć Iranowi bardziej zaawansowane komponenty wojskowe, które pozwolą Iranowi wzmocnić możliwości jego uzbrojenia - powiedziała brytyjska ambasador przed zaplanowanym na później w piątek posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Brytyjska ambasador: Zapasy rosyjskiej broni wyraźnie się kurczą

Woodward dodała, że Wielka Brytania jest "prawie pewna, że Rosja stara się pozyskiwać broń z Korei Północnej i innych państw objętych silnymi sankcjami, ponieważ jej własne zapasy wyraźnie się kurczą".

Iran w listopadzie przyznał, że dostarczył Rosji drony, ale zapewnił, że zostały one wysłane przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Rosja zaprzecza, by jej wojska używały irańskich dronów do ataku na Ukrainę. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA i Ukraina podkreślają, że dostawa dronów irańskich do Rosji narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2015 roku, która gwarantuje porozumienie nuklearne z Iranem.