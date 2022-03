Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze przychylił się do wniosku prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Przesłuchania strony rosyjskiej oraz ukraińskiej przed Trybunałem zaplanowane są na 7 i 8 marca. Jak podkreślono w komunikacie MTS, z powodu pandemii koronawirusa w przesłuchaniu udział stacjonarny weźmie tylko część sędziów. Strony, tak jak i sędziowie, mogą zabierać głos w formie wideokonferencji.

Wojna na Ukrainie. Trybunał w Hadze wzywa Rosję na przesłuchanie

W niedzielę 27 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o złożeniu wniosku do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Reklama

"Żądamy pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji. Zwracamy się do Trybunału o pilne nakazanie Rosji zakończenia działań wojskowych i spodziewamy się, że przesłuchania rozpoczną się już w następnym tygodniu" - pisał wówczas ukraiński polityk.

Prezydent Zełenski zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze o zastosowanie środków zapobiegawczych względem Rosji, co miałoby uchronić Ukrainę przed dalszą eskalacją agresji rosyjskich wojsk.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wojna Rosji z Ukrainą. Trybunał w Hadze wszczyna śledztwo

Sprawą agresji rosyjskiej zajmie się także Międzynarodowy Trybunał Karny, który również mieści się w Hadze.

"Istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zarówno domniemane zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości, zostały popełnione na terytorium Ukrainy" - przekazał w poniedziałek prokurator Trybunału Karnego w Hadze.

Jak dodał Karim Khan, chce on "najszybciej, jak to możliwe", rozpocząć właściwą procedurę. Wyraził on także obawę o możliwą eskalację agresji ze strony Rosji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dramat uchodźców. "To dla mnie ciężka podróż" © 2022 Associated Press