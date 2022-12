Szojgu mówiąc o planach Federacji Rosyjskiej na 2023 rok zapowiedział: - Należy doprowadzić liczbę żołnierzy kontraktowych, biorąc pod uwagę zmiany w grupach wojsk zmobilizowanych obywateli i obsadzenie nowych formacji, do 521 tysięcy osób do końca roku. Jak zaznaczył, łącznie w wojsku rosyjskim żołnierzy kontraktowych ma być 670 tysięcy.

Szojgu: Konieczne jest podjęcie działań odwetowych

Szef ministerstwa obrony zaproponował również podjęcie działań odwetowych na rozbudowę NATO - przekazały prokremlowskie media.

- Biorąc pod uwagę dążenie NATO do zwiększenia zdolności militarnych w pobliżu rosyjskich granic, a także do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję, konieczne jest podjęcie działań odwetowych, które będą miały na celu utworzenie zgrupowania wojsk w północno-zachodniej Rosji - powiedział.



Szojgu zapowiedział, że liczba wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej musi zostać zwiększona z 1,15 miliona do 1,5 miliona - przekazuje portal Ukraińska Prawda. Minister obrony Rosji mówił również, że planowane jest "stopniowe zwiększanie wieku poborowego z 18 do 21 lat".

Putin: Nie zamierzam angażować się w militaryzację kraju

Po wystąpieniu szefa resortu obrony Władimir Putin oświadczył, że zgadza się z propozycjami Szojgu dotyczącymi "dalszych zmian strukturalnych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jednak, sam nie zamierza "angażować się w militaryzację kraju i militaryzację gospodarki".

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, siły rosyjskie od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku inwazji na Ukrainę straciły łącznie 99740 żołnierzy, z czego 510 zginęło we wtorek.