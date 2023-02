Rosyjskie media podkreślają, że jeszcze latem były prezydent Mołdawii Igor Dodon oskarżał Sandu o "prowokowanie destabilizacji w kraju". Wpisując się w kremlowską narrację ostrzegał mieszkańców, że planowane jest przyłączenie Mołdawii do Rumunii i rozmieszczenie wojsk NATO na terenie "nowego kraju".

MSZ Rumunii reaguje na słowa Ławrowa

Na słowa Siergieja Ławrowa odpowiedział rzecznik rumuńskiego MSZ.

"Stanowczo potępiamy słowa szefa rosyjskiej dyplomacji, które są nieprawdziwe i są częścią dobrze znanej narracji gróźb rosyjskiej dyplomacji. Chcemy przypomnieć stronie rosyjskiej, że droga, którą idzie Mołdawia, to droga do wstępu do Unii Europejskiej. To projekt naszego kraju, wspierany przez jego obywateli" - przekazał w komunikacie, cytowanym przez portal Ukraińska Prawda.

Rzecznik podkreślił, że Mołdawia i jej obywatele chcą pokoju, wolności i demokracji.

"Będziemy wdzięczni, jeśli wszystkie kraje świata, w tym Federacja Rosyjska, uszanują decyzję naszego narodu. Republika Mołdawii jasno wybrała swoją przyszłość - być częścią wolnego świata" - dodał.