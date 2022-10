"Łączna liczba przybyłych wojskowych na Białorusi będzie wynosić do 9000 pracowników, około 170 czołgów, do 200 opancerzonych pojazdów bojowych i do 100 dział i moździerzy o kalibrze ponad 100 mm" - napisał Walery Rewenko na Twitterze w poniedziałek.

Doradca ministra obrony Białorusi przekazał również, że na terenie kraju już pojawiła się pierwsza rosyjska lotnicza składowa regionalnego zgrupowania.

Rosja wysyła żołnierzy na Białoruś

Jak przypomniała agencja, 10 października Alaksandr Łukaszenka ogłosił formowanie zgrupowania wojsk Białorusi i Rosji, którego podstawą będą białoruscy żołnierze "w związku z zaostrzeniem na zachodnich granicach Państwa Związkowego". Według Łukaszenki, taka decyzja została podjęta podczas rozmów z Władimirem Putinem.

Reklama

W sobotę 15 listopada Ministerstwo Obrony Białorusi powiadomiło, że w kraju pojawili się już piersi żołnierze Rosji. W sieci znaleźć można nagrania z wjazdu rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi. Widać na nich m.in. witanie żołnierzy chlebem i solą.



Według oficjalnych danych w Białorusi przebywać będzie około dziewięciu tysięcy żołnierzy z Rosji. Natomiast według białoruskiego opozycjonisty Pawieła Łatuszka przyjechać ma nawet 120 tys. rosyjskich żołnierzy .