Do katastrofy samolotu doszło w poniedziałek popołudniu w miejscowości Jejsk. Samolot uderzył w ośmiopiętrowy budynek mieszkalny.

Rosja. Rozbił się "w pełni uzbrojony" SU-34

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że wojskowy Su-34 rozbił się podczas lotu szkoleniowego. Agencja RIA Novosti dodaje, że w maszynie doszło do pożaru silnika. Su-34 to rosyjski wielozadaniowy bombowiec taktyczny, klasyfikowany także jako samolot myśliwsko-bombowy. Maszyna jest zdolna do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Według wstępnych doniesień bombowiec był "w pełni uzbrojony".

W sieci pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać moment katastrofy.

Jak podają media, doszło do serii wybuchów, w wyniku których zostało uszkodzonych od kilkunastu do nawet 45 mieszkań, a pożar objął pięć pięter budynku, górne zawaliły się.

Jejsk. Ile osób poszkodowanych w katastrofie?

Agencja Interfax, powołując się na lokalne władze podaje, że zginęły cztery osoby, sześć uznaje się za zaginione, a 25 zostało rannych. Z kolei portal Meduza doprecyzowuje, że trzy osoby, które zginęły, wyskoczyły z górnych pięter płonącego bloku.

Rosyjski resort obrony podaje, że załodze myśliwca udało się katapultować. Z budynku ewakuowano około 350 mieszkańców i przeniesiono ich do pobliskiego hotelu oraz obozu wypoczynkowego dla dzieci.

Prezydent Rosji Władimir Putin polecił udzielić ofiarom wszelkiej niezbędnej pomocy. Na miejsce zagrożenia przybył gubernator terytorium krasnodarskiego Weniamin Kondratiew. Rosyjscy śledczy wszczęli śledztwo w sprawie katastrofy.

Jejsk. Lotnisko, z którego Rosja atakuje Ukrainę

Ponad 80-tysięczny Jejsk to port nad Morzem Azowskim, w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. W marcu Radio Swoboda podało, że w Jejsku znajduje się jedno z około 40 lotnisk w Rosji, na Białorusi i okupowanym Krymie, z których armia Rosji przeprowadza ataki na Ukrainę.