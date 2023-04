Rosja rzuciła na front czołgi T-14 "Armata". Ostrzelały ukraińskie pozycje

"Rosja zaczęła używać swoich nowych czołgów bojowych T-14 'Armata' do ostrzeliwania pozycji ukraińskich. Nie brały one jeszcze udziału w bezpośrednich operacjach szturmowych" - napisała państwowa agencja informacyjna RIA, powołując się na swoje źródło. Brytyjski wywiad informował wcześniej o "złym stanie" pojazdów i niechęci do ich używania przez Rosjan walczących na froncie w Ukrainie.

Zdjęcie Czołgi T-14 "Armata" podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa, maj 2022 r. / Kirill Kudryavtsev / AFP