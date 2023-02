Rosja: Rządowe samoloty "bez rozgłosu" transportują ciała żołnierzy

Federacja Rosyjska wykorzystuje rządowe samoloty do transportu zwłok żołnierzy - donosi "The Moscow Times". Ciała zabitych sprowadzane są do miejscowości, w których odbywają się pogrzeby. Informacje potwierdzają m.in. rodziny zmarłych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / aviation-images.com/UIG / Getty Images